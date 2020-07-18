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Взрыв на Шулявской в Киеве: Полиция раскрыла новые детали

18 июля, 09:52
Взрыв на Шулявской в Киеве: Полиция раскрыла новые детали - фото 1
Взрыв на Шулявской в Киеве: Полиция раскрыла новые детали

Национальная полиция Украины раскрыла новые детали взрыва у столичной станции метро "Шулявская", прогремевшего 17 июля.

В центре Киева произошла массовая поножовщина, "полиция стояла и бездействовала"

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на НПУ.

"В результате взрыва телесные повреждения получили четыре человека. 22-летний студент с места происшествия был госпитализирован. Остальные трое пострадавших самостоятельно обратились к врачам. После обследования и оказания помощи они были отпущены. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Взрыв на Шулявской в Киеве: Полиция раскрыла новые детали - фото 202905

Что было ранее?

Вечером 17 июля у столичной станции метро "Шулявская" прогремел взрыв. После обследования места ЧП, правоохранители установили, что взрыв произошел из-за детонации взрывчатки, заложенной в мусорную урну. Для безопасности окружающих взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов обнаружено не было.

Напомним, массовый мордобой в Киеве: Полиция нашла "крайних".

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Национальная полиция Киев взрыв Новости Украина
Без табу
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