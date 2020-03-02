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СБУ схватила расхитителей на бронетанковом заводе - ФОТО, ВИДЕО

18:30
СБУ схватила коррупционеров на бронетанковом заводе: Что известно? - фото 1
СБУ схватила коррупционеров на бронетанковом заводе: Что известно?

Контрразведка СБУ задержала коррупционеров на Житомирском бронетанковом заводе.

СБУ схватила на взятке чиновника "Укроборонпрома"

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По версии следствия, весной 2019 г. чиновники госпредприятия объявили конкурс на закупку деталей на 1,5 млн гривен. Победителем тендера стала коммерческая структура из Киевской области.

СБУ схватила расхитителей на бронетанковом заводе - ФОТО, ВИДЕО - фото 196620

После проверки документации, сотрудники СБУ установили, что к торгам были допущены только две компании (да и те с признаками фиктивности – прим. ред.), а цены на запчасти были завышены в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

СБУ схватила расхитителей на бронетанковом заводе - ФОТО, ВИДЕО - фото 196621

Таким образом государственному бюджету был нанесен ущерб в размере 750 тыс. грн.

На данный момент продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства (2 ст. 364 З"лоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ схватила российского шпиона в ВСУ. Раскрыты детали.

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СБУ завод Житомирский бронетанковый завод Новости Украина
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