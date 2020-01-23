СБУ схватила на взятке чиновника "Укроборонпрома"
Сотрудники СБУ задержала чиновника госпредприятия "Завод "Генератор ГП "Укроборонпром".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что начальник юридического отдела предприятия требовал от частного предпринимателя $ 2000. Чиновник обещал коммерсанту ускорить согласование разрешительной документации на передачу в аренду 500 квадратных метров помещения завода под цех по производству мебели. Посредниками в "сделке" выступили экс-начальник отдела аренды предприятия и знакомый руководителя юротдела", - говорится в сообщении.
Незадачливого вымогателя задержали во время получения всей суммы "подарка". По факту правонарушения открыто уголовное производство ( ч. 3 ст. 368 УКУ "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").
На данный момент проверяется причастность других лиц, работающих на предприятии.
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