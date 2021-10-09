СБУ підозрює Порошенка і Гонтареву у роботі на Медвечука

Тандем на побігеньках кума Путіна / НБУ

Голова СБУ Іван Баканов 8 жовтня заявив, що у спецслужбі перевіряють версію про причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої до нової справи, порушеної проти зрадника Віктора Медведчука.

«Станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом із тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо. Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас ще на один брифінг та повідомимо про це суспільству», – сказав голова СБУ на спільному брифінгу з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Водночас за словами Баканова, наразі немає підстав вручати підозри ще комусь.

Зазначимо, що саме в часи Порошенка Медведчук перетворився з політичного трупа на олігарха - з шаленими статками і медійною імперією. Також за сприяння президента України та СБУ Медведчук монополізував ринок дизпалива. Власне, про це говорять журналістські розслідування.

Раніше 8 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила про оголошення нової підозри депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку. Ця підозра стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Венедіктова уточнила, що дії народного депутата України кваліфіковані прокурорами як державна зрада та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України).