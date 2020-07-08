СБУ настоятельно попросила Гонтареву не говорить "лишнего"

СБУ настоятельно попросила Гонтареву не говорить лишнего

Пресс-служба СБУ попросила экс-главу НБУ Валерию Гонтареву не делать резких заявлений об отношениях Украины с МВФ.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой заявление спецслужбы.

"Сегодня во многих средствах массовой информации распространяются комментарии бывшего руководства Национального банка Украины, которое заявило о том, что МВФ должен «заморозить» сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты.

Служба безопасности Украины уважает право каждого гражданина на свободу слова, однако считает недопустимым объявления заявлений, которые могут нанести вред национальной безопасности государства, в частности, в финансово-экономической сфере и негативно повлиять на ситуацию в стране", - зявили в СБУ и попросили экс-чиновников в дальнейшем воздержаться от подобных высказываний.

"Мы призываем всех экс-чиновников воздержаться от подобных неоднозначных комментариев и заботиться о национальных интересах Украины, а не сеять панические настроения среди населения и расшатывать экономическую стабильность государства", - добавили правоохранители.

Что было ранее?

После увольнения директора НБУ Якова Смолия, бывшая глава регулятора Валерия Гонтарева призвала МВФ заморозить сотрудничество с Украиной, пока президент страны не назначит независимого главу Нацбанка.

А что президент?

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает какое-либо давление на НБУ и не считает увольнение Якова Смолия "серьезной катастрофой" для страны.