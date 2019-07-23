"Никому ничего не должна": Савченко ярко высказалась о поражении

"Никому не должна": Савченко ярко высказалась о поражении

Намедни стало известно о феерическом поражении Надежды Савченко на выборах в Раду. За одиозного нардепа проголосовали лишь 8 человек. Однако политик не спешит отчаиваться.

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна, и это прекрасное чувство", - написала Савченко в Facebook.

И пожелала всем добра.

"Желаю освобождения, собственного выбора и своего пути каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение. Удачи всем в жизни и в добрых начинаниях!".

Отметим, что Надежда Савченко баллотировалась по 51 округу в г. Зайцево Донецкой области. Но ей не повезло. Победу одержал Александр Ковалев - адепт "русского мира", помогавший в эвакуации Беркута. Подробнее о нем читайте здесь.