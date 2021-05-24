Самопроголошений президент Білорусі підписав собі вирок

Україна обурена діями Лукашенка / Соцмережі

Мер Львова Андрій Садовий обурений свавіллям Олександра Лукашенка.

Я хочу, щоб це сприймалось саме так.

Весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто «занепокоєнням», а жорсткими санкціями проти диктатора.

Бо немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом.

Цьогоріч Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів тому, що ми вільне місто і ніколи не будемо співпрацювати з режимами. Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу.