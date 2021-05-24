Самопроголошений президент Білорусі підписав собі вирок
Україна обурена діями Лукашенка / Соцмережі
Мер Львова Андрій Садовий обурений свавіллям Олександра Лукашенка.
Я хочу, щоб це сприймалось саме так.
Весь цивілізований світ має відповісти на викрадення людини не просто «занепокоєнням», а жорсткими санкціями проти диктатора.
Бо немає сенсу розвивати демократію і говорити про високе, поки такі люди, як Лукашенко і Путін, вільно займаються тероризмом.
Цьогоріч Львів відмовився від закупівлі білоруських автобусів тому, що ми вільне місто і ніколи не будемо співпрацювати з режимами. Так сьогодні має зробити кожен. Тільки об’єднавшись, можемо захистити людей, які мають право на свободу.
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