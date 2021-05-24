Лукашенко став авіапіратом, щоб захопити свого юного ворога

Протасевич в аеропорту Мінська

У національному аеропорту "Мінськ" вдень 23 травня у результаті спецопераціґ білорусбких спецслужб незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс. На його борту був Роман Протасевич - колишній колишній редактор опозиційного видання Nexta.

Після приземлення Протасевича негайно заитрмали. Разом з юнаком затримали його дівчину Софію.

Незадовго до того, як силовики повели його у невідомому напрямку, він встиг сказати: «Мені погрожує смертна кара». Насправді це не так, але кілька десятків років в лукашенківських застінках не кращі.

Протасевич подарожував літаком компанії Ryanair, що здійснюваув рейс Афіни - Вільнюс. Коли він пролітав над територією Білорусі - надійшло повідомлення про замінування та вимога від білоруської влади приземлення у Мінську, хоч на той час до Вільнюсу було на 100 км ближче.

Також на перехоплення цивільного літака Ryanair вийшов військовий Міг-29 ВПС Білорусі. Він став останнім аргументом для посадки в Мінську.

Спецоперація Лукашенка стала шоком і спричинила гучний скандал - світові держави висловили занепокоєння та закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича. Вже у понеділок на Білорусь чекають нові санкції.