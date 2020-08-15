"Самопоміч" идет на местные выборы, чтобы установить правильную власть

Оксана Сыроид обещает масштабировать локальные успехи на всю Украину

В субботу, 15 августа, состоялся XXII съезд партии "Самопоміч", в ходе которого было официально объявлено об участии политсилы в местных выборах 2020.

Партия "Самопоміч" активно готовится к выборам 25 октябры и намерена бороться за максимальный результат. О программных задачах партии рассказала на съезде лидер политсилы Оксана Сыродид.

По словам Сыроид, Украина ныне оказалась в тяжелой ситуаиции, ведь впервые со времен обретения Независимости в стране отсутствует институциональная власть.

"Парламент есть, президент есть, правительство есть, а институциональной власти нет, потому что люди, которые ее представляют, не принимают самостоятельных решений. И этим прекрасно пользуются олигархи и Россия, которые продвигают своих агентов и повестку", - объяснила свой тезис Сыроид.

По словам Сироид, в этих условиях, когда ситуация ослажнена пандемией Covid-19, настоящую институциональную способность продемонстрировали общины, прежде всего - города. Там, где местные власти построила партнерские отношения с бизнесом, невиданные до того вызовы успешно преодолевались несмотря на промедление и бездействие центральной власти. Именно те общины, где «Самопоміч» представлена в местной власти, были лидерами качественных управленческих процессов.

По мнению лидера партии, украинскому неолигархическому бизнесу нужны честные правила от государства.

"Но государство, захваченное олигархами, создает привилегии для олигархов. И изменить эту ситуацию может только общая ответственность за новые правила игры неолигархического бизнеса и неолигархической политической силы. С начала своей истории "Самопоміч" основывалась прежде всего на честном сотрудничестве местного самоуправления и бизнеса. Мы показали, что такая модель сотрудничества работает на местах и готовы ее распространять на национальном уровне", - отметила Сыроид.

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020.