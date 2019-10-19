Самопоміч избрала нового лидера

Сыроид принимает эстафету

В субботу, 19 октября, в Киеве состоялся двадцатый юбилейный съезд партии Самопоміч, по итогам которого сменилось этой руководство политической силы.

Вместо прежнего руководителя - мэра Львова Андрея Садового - новым лидером политической партии была избрана Оксана Сыроид.

Оксана Сыроид - народный депутат 8 созыва и вице-спикер Верховной Рады, сейчас - глава киевской Самопомочі.

На досрочных выборах в Раду 2019 Самопоміч стала одним из наибольших разочарований и не прошла в парламент. Поражение на выборах поставило вопрос о смене руководства и переформатировании политической силы.

Перед новым лидером стоит подготовка партии Самопоміч к местным выборам 2020 года.

В этом Оксане Сыроид обещает всеобщую поддержку ужк экс-глава партии Садовый. В своем посте на фейсбуке он поддержал нового лидера партии и пожелал ей успехов.

Отметим, что Самопоміч - одна из немногих идеологических партий в Украине и существенно отличается от олигархических или виртуальных партий. У политсилы есть своя программа и идеологические ценности, которые Самопоміч последовательно отстаивает.