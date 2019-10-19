Олег Гладковский Самопоміч Владимир Зеленский война на Донбассе

Самопоміч избрала нового лидера

15:30
Сыроид принимает эстафету - фото 1
Сыроид принимает эстафету

В субботу, 19 октября, в Киеве состоялся двадцатый юбилейный съезд партии Самопоміч, по итогам которого сменилось этой руководство политической силы.

Вместо прежнего руководителя - мэра Львова Андрея Садового - новым лидером политической партии была избрана Оксана Сыроид.

Оксана Сыроид - народный депутат 8 созыва и вице-спикер Верховной Рады, сейчас - глава киевской Самопомочі.

На досрочных выборах в Раду 2019 Самопоміч стала одним из наибольших разочарований и не прошла в парламент. Поражение на выборах поставило вопрос о смене руководства и переформатировании политической силы.

Перед новым лидером стоит подготовка партии Самопоміч к местным выборам 2020 года.

В этом Оксане Сыроид обещает всеобщую поддержку ужк экс-глава партии Садовый. В своем посте на фейсбуке он поддержал нового лидера партии и пожелал ей успехов.

Отметим, что Самопоміч - одна из немногих идеологических партий в Украине и существенно отличается от олигархических или виртуальных партий. У политсилы есть своя программа и идеологические ценности, которые Самопоміч последовательно отстаивает.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Самопоміч Андрей Садовый Оксана Сыроид Новости Украина
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Гладковский будет сидеть, по крайней мене - выходные - фото 1
Гладковский арестован, но с возможностью откупиться
17:00
Гвоздик vs Бетербиев - фото 1
Гвоздик - Бетербиев: Результат и видео боя (ВИДЕО)
08:56
Дерипаска разрабатывает украинские месторождения для войск оккупантов - фото 1
Друг Путина в обход санкций добывает в Украине сырье для российской оборонки (ВИДЕО)
Вчера, 14:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
17 октября, 22:05
Владимир Зеленский вручает удостоверение губернатору Куцому - фото 1
Черный ящик от Зеленского: Президент отдает Одесскую область Авакову
13 октября, 17:00
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Загрузка...