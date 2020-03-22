Самолет из Китая везет не те тесты, но чиновники говорят, что “Зрады” нет

Ситуация на грани паники

Самолет из Китая якобы привезет в Украину не точные тест-системы ПЦР для диагностики коронавируса Covid-19, а быстрые экспресс-тесты.

Об этом заявил эксперт Министерства здравоохранения Павел Паламарчук. "В Китайском самолете – экспресс-тесты. У меня все", - написал он в Facebook, но позже традиционно для ответственных и взрослых людей, которые отвечают за свои слова, удалил пост.

В МОЗ говорят, что никакой “Зрады” нет. В Украину из Китая привезут 10 000 000 тестов двух видов: тест-системы ПЦР для точной диагностики коронавируса Covid19 и быстрые экспресс-тесты, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Что будет с экспертом Паламарчуком пресс-служба не уточнила.

Лабораторное тестирование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяет достоверно установили наличие или отсутствие коронавируса у человека, даже до начала проявления симптомов.

Экспресс-тесты гораздо менее точные и позволяют обнаружить в организме не сам вирус (или его отсутствие), а только антитела, которые начинают вырабатываться только на 5-6 день после появления симптомов. От заражения до появления первых симптомов может пройти минимум две недели.

Результатом такого теста является только не очень точный ответ на вопрос - были ли в организме человека антитела против вируса 5-6 дней назад. Отрицательный результат не может исключить наличие заражения. Положительный - тоже очень приблизительный.

Этот тест не дает никакой полезной информации в борьбе с эпидемией, к тому же, его результаты получают поздно, к моменту появления первых симптомов легкие больных уже обычно серьезно поражены. Проверять ими приезжающих в страну, которые уже являются носителями вируса, но пока не имеют симптомов, и лиц, контактировавших с больными, не имеет смысла.

Отмтеим, что это не первый фейл МОЗ за сегодня, ранее пресс-служба центра общественного здоровья рапортовала о чудесном исцелении больных от инфекции, однако потом оказалось, что у них изначально не было коронавируса.