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Самокат разряжен: Гончарук подал в отставку

10:00
Гончарук подал в отставку - фото 1
Гончарук подал в отставку

Глава пока еще действующего, но одного из самых провальных правительств в истории Украины, написал заявление о своем досрочном увольнении. Причиной тому, по официальной версии, стали публикации так называемых "пленок Гончарука".

На странице "Алексей Гончарук - премьер министр Украины" глава Кабмина написал о том, какие "невероятные" прорывы его правительство свершило за четыре месяца работы.

"Смотри, Вова…оливье": В сеть слили очередную запись с Гончаруком

Правда, кроме поездок на самокате и признаний в собственной некомпетентности, украинцам вряд ли что-то запомнится.

Тем не менее, утром в пятницу, 17 января, Гончарук написал пространственный пост о том, насколько сильно он уважает Владимира Зеленского.

Технократ-недореформатор заявил, что пришел на должность "для выполнения программы президента".

"Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы забрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент. Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентную доверие. И он имеет полное право оценивать ЭФФЕКТИВНОСТЬ каждого члена своей команды, меняет страну", - подчеркнул пока еще премьер.

Теперь заявление Гончарука должна рассмотреть Верховная Рада. Сомнений в том, что это будет сделано, нет никаких, ведь по факту записи прослушки из кабинета премьера были слиты для того, чтобы подвинуть его с должности и разогнать некомпетентных министров, не признаваясь, что к власти пришли неквалифицированные люди.

За несколько месяцев правления президента и руководства правительством Гончарука экономика нашей страны серьезно просела, а многие показатели в конце прошлого года и вовсе едва не привели к внутреннему дефолту.

 
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Пленки Гончарука Алексей Гончарук Кабмин Владимир Зеленский Новости
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