Сайт Коломойского объявил министра Зеленского "сепаром"

Зрада отменяется

Одной из главных новостей недели стало возможное возобновление автобусного сообщения между двумя частями Украины - свободной и оккупированной. Все благодаря интервью нового министра инфраструктуры Владислава Криклия и фантазиям редакторов сайта ТСН.

В субботу, 28 сентября, на "Радио Свобода" вышло большое интервью министра инфраструктуры, в котором Владислав Криклий рассказал о планах и заданиях его ведомства.

Одной из тем стало сообщение с Крымом, захваченном пять лет назад россиянами.

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии", - пространно заявил министр, отвечая на вопросы о возобновлении транспортного сообщения с оккупированным Крымом. Далее последовал уточняющий вопрос - будут ли официальные перевозчики. И ответ: "Обязательно".

Эти слова почему-то были истолкованы многими, как желание возобновить автобусное сообщение с оккупированным территориям. Новости с таким заголовками вышли на многих ресурсах, включая и лояльные президенту СМИ. Например, на сайте Игоря Коломойского - ТСН - вышел материал с соответствующим заголовком.

Все это спровоцировало бурю в соцсетях и обвинения в сдаче государственных интересов, капитуляции и прочим. Криклия же с подачи ТСН иначе, как "сепаром" не называли.

Дошло до того, что министру в воскресенье пришлось официально вносить ясность в вопрос. Во-первых, ничего про возобновление сообщения с оккупированным Крымом он не заявлял. Во-вторых, возобновлять сообщения с оккупантами новая власть не намерена. В-третьих, Крым - это Украина.

"Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше Украины. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в Фейсбуке, поймет", - пояснил Криклий.

На этом #Зрада рассосалась сама по себе.

Ну, а для всех желающих - "скандальное" интервью министра инфраструктуры. В нем реально - никакой #Зрады:

Отметим, что если с официальным сообщением все прояснилось, то на частников, курсирующих между оккупированной и свободной Украиной и открыто рекламирующих свои "серые услуги", похоже, никто не обращает внимания. И вот здесь солидная порция #Зрады присутствует.