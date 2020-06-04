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Садовый призвал Раду расследовать мусорную блокаду Львова

13:24
Садовый призвал Раду расследовать мусорную блокаду Львова - фото 1
Садовый призвал Раду расследовать мусорную блокаду Львова

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к Верховной Раде Украине с требованием создать следственную комиссию для расследования обстоятельств мусорной блокады города.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на текст обращения Андрея Садового.

"Официально обращаюсь в Верховную Раду Украины с инициативой создать временную следственную комиссию для расследования событий связанных с организацией "мусорной блокады" Львова. Прошло 4 года с момента поджога Грибовицкого полигона и начала блокады. Следствие продолжается. Фигурантами расследования являются бывшие высшие должностные лица, а также действующие народные депутаты. Мы готовы предоставить ВСК все необходимые свидетельства и материалы. Львов и Украина должны знать правду!", - заявил мэр Львова.

"Мусорная блокада" Львова: В чем она проявляется?

28 мая 2016 г. неизвестные лица подожгли Грибовицкий полигон твердых бытовых отходов. Во время тушения пожаров погибли три сотрудника ГСЧС. Диверсия преступников привела к нарушению обеспечения жизнедеятельности Львова, его жителей и окрестных населенных пунктов. Городу грозила экологическая катастрофа.

Как уточняет Андрей Садовый, "мусорная блокада" Львова проявляется в следующем:

  • Незаконное давление на руководителей предприятий, обслуживающих полигоны ТБО в Украине, с целью расторжения, а также дальнейшего незаключения договоров на прием бытовых отходов на соответствующих полигонах.
  • Физические блокировки правоохранителями, а также другими третьими лицами спецтехники на выездах из Львова и их преследование на территории Украины с целью их возвращения для продолжения накопления ТБО и создание условий для дальнейшего загрязнения города.
  • Сознательное уклонение глав государственных, а также правоохранительных органов от законной реакции на эту ситуацию и выполнение ими своих конституционных и законных функций и обязанностей в целях недопущения решения чрезвычайной ситуации.

Напомним, люди Порошенко готовили рейдерский захват "Самопомочи".

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Львов Андрей Садовый Мусор Мусорная блокада Львова Новости Украина
Без табу
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