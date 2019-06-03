Саакашвили вернется в Грузию: названа дата
Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию. Однако не все так просто.
О скором прибытии в Грузию политик рассказал в интервью ТСН.
"Это будет через месяц или три", - заявил экс-президент Грузии.
Отметим, что на Родине опального деятели уже давно заждались. Так, грузинский депутат Акакий Зоидзе заявил, что Украина должна выдать политика.
Примерно то же самое заявил и другой парламентарий, Нукри Кантария.
"Считаю абсолютно логичным, что, когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - отметил народный избранник.
И правда, по этому поводу местная прокуратура планирует вновь обратиться к нашим властям. Что из этого выйдет - посмотрим. Спойлер: скорее всего ничего.
Напомним, одиозный политик Михаил Саакашвили возвращается в Украину. И сразу же идет в политику. Но не в Раду.
О том, что опальный политик будто бы идет на выборы, сообщил один из сторонников экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.
По словам последнего, партия Саакашвили приветствует роспуск парламента и надеется вскоре пойти на выборы, отстаивая свои "принципы и философию".
Связано ли их мировозрение с поеданием галстуков - неизвестно.
Однако сам Саакашвили в Раду идти не спешит.
"Я не буду участвовать в выборах", - заявил он.
И добавил, что "приехал сюда не кому-то мстить, не кого-то наказывать, не что-то разрушать".
"Я вернулся сюда, чтобы строить", - сказал, как отрезал экс-президент Грузии.