Саакашвили вернется в Грузию: названа дата

Саакашвили вернется в Грузию: названа дата

Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию. Однако не все так просто.

О скором прибытии в Грузию политик рассказал в интервью ТСН.

"Это будет через месяц или три", - заявил экс-президент Грузии.

Отметим, что на Родине опального деятели уже давно заждались. Так, грузинский депутат Акакий Зоидзе заявил, что Украина должна выдать политика.

Примерно то же самое заявил и другой парламентарий, Нукри Кантария.

"Считаю абсолютно логичным, что, когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - отметил народный избранник.

И правда, по этому поводу местная прокуратура планирует вновь обратиться к нашим властям. Что из этого выйдет - посмотрим. Спойлер: скорее всего ничего.

Напомним, одиозный политик Михаил Саакашвили возвращается в Украину. И сразу же идет в политику. Но не в Раду.

О том, что опальный политик будто бы идет на выборы, сообщил один из сторонников экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.

По словам последнего, партия Саакашвили приветствует роспуск парламента и надеется вскоре пойти на выборы, отстаивая свои "принципы и философию".

Связано ли их мировозрение с поеданием галстуков - неизвестно.

Однако сам Саакашвили в Раду идти не спешит.

"Я не буду участвовать в выборах", - заявил он.

И добавил, что "приехал сюда не кому-то мстить, не кого-то наказывать, не что-то разрушать".

"Я вернулся сюда, чтобы строить", - сказал, как отрезал экс-президент Грузии.