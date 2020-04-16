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С молчаливого согласия ГБР: Подольский суд "заморозил" дела Майдана

12:00
Следователи ГБР не могут добиться решений в суде - фото 1
Следователи ГБР не могут добиться решений в суде

Новое руководство Государственного бюро расследований приняло решение о выборе Подольского районного суда Киева как органа досудебного расследования в делах Майдана. После этого все процессы по делу остановились.

О таком положении дел сообщила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская, по словам которой фактически искусственно созданная ситуация привела к невозможности продлить меру пресечения обвиняемым, отстранить их от должности и так далее.

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"Управление по делам Майдана ГБР осталось "без суда". Уже неделю все ходатайства следователей возвращаются. В пятницу может остаться без меры пресечения подозреваемый в убийстве Олега Ушневича", - подчеркнула Закревская, показав текст отмазки Подольского суда.

В документе сказано о том, что в суде якобы не хватает служителей Фемиды.

"У руководства ГБР есть право выбора органа досудебного расследования. Подольский суд, где сейчас работает наименьшее количество судей, не является единственным таким органом. Но 7 апреля и.о. директора ГБР, зная это, закрепил Управлением по делам Майдана именно за этим судом. И уже через два дня в судебном ведомстве разместили заявление к генпрокурору и директору бюро расследований о нехватке судей", - заявила адвокат.

С молчаливого согласия ГБР: Подольский суд 'заморозил' дела Майдана - фото 198766

Напомним, бывших "беркутовцев", которых обвиняли в убийствах активистов, отпустили для обмена в конце прошлого года. При этом вывезли обвиняемых из СИЗО еще до вынесения судебного решения о смене содержания под стражей под личное обязательство.

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