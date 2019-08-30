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Рябошапка репостнул сообщение о вылете пленных в Украину, в СБУ опровергают

08:00
Сенцова и других заложников еще не отпустили - фото 1
Сенцова и других заложников еще не отпустили

В рамках обмена пленных заложников на российских террористов в ночь на пятницу, 30 августа, ряд украинцев якобы вылетели в Украину из Москвы.

Об этом на своей странице в Facebook написала работница Верховной Рады Анна Исламова, пост которой расшарил генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Мама, мы обнимемся!": Сенцова увезли в Москву. Будет обмен?

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух и Гриб летят домой", - сказано в сообщении.

Информация об удачном обмене между Киевом и Москвой появилось сегодня около 2 утра, но в Украину узники Кремля пока не прилетели, хотя путь домой и должен был занять пару часов.

В данный момент в Жулянах, куда должны прибыть незаконно похищенные террористами украинцы, нет никаких признаков скорого прибытия вызволенных. Впрочем, делегация во главе с Зеленским в аэропорту может появиться с минуты на минуту.

Тем не менее, никаких официальных подтверждений успешного обмена нет, а сам генпрокурор для комментариев после репоста оказался недоступен.

В Службе безопасности же месседж Рябошапки опровергают.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Запрет на распространение непроверенных информацию. Держим кулаки!", - написала на своей странице в Twitter спикер ведомства Елена Гитлянская.

Как известно, обменом убийц на ни в чем не повинных украинцев Путин пытается выбить себе дополнительные преференции в виде снижения градуса обеспокоенности действиями России, снятия санкций и приглашений на саммиты G7. На каких условиях Кремлевские агрессоры отпустят политузников, неизвестно.

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