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Русскую пропагандистку вышвырнули из Украины. Раскрыты детали

Вчера, 21:00
Российскую пропагандистку вышвырнули из Украины. Раскрыты детали - фото 1
Российскую пропагандистку вышвырнули из Украины. Раскрыты детали

В субботу, 14 декабря, украинские пограничники не пустили пропагандистку российского телеканала "НТВ".

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Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Женщина прибыла в Украину рейсом из Стамбула. Как выяснилось, она работает журналистом одного из российских телеканалов и освещает социальные темы. Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была. Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман. В частности, был установлен факт незаконного въезда / выезда в ТОТ АР Крым, что потом подтвердила и путешественница", - говорится в сообщении.

Русскую пропагандистку вышвырнули из Украины. Раскрыты детали - фото 192825

За нарушение украинского законодательства, работницу телеканала "НТВ" выдворили из Украины с запретом въезда на 3 года.

Русскую пропагандистку вышвырнули из Украины. Раскрыты детали - фото 192828

Напомним, во время нормандского формата президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев российских пропагандистов "Russia Today" и "РИА Новости". По словам пропагандистки Маргариты Симоньян, это приглашение было принято.

И действительно, не прошло и недели, как в Киеве объявились работники канала "Царьград". Подробности инцидента читайте по ссылке.

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