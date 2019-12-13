В СБУ не видят ничего плохого в работе офицеров ВС РФ в Киеве
Сотрудники министерства обороны страны-агрессора из телеканала "Звезда" могут беспрепятственно работать в Украине. Даже не смотря на то, что пропагандисты приехали с конкретными задачами по подрыву национальной безопасности нашей страны.
Такую позицию руководства СБУ озвучила в четверг, 12 декабря, спикер ведомства Елена Гитлянская.
По ее словам, "никаких препятствий для въезда" граждан РФ Дианы Сирази и оператора Александра Столерова не было, поскольку не было информации о нарушении ими законов Украины.
Депортировать же путинских боевиков из страны могут, но не будут, если только они не совершат преступлений.
"Наши сотрудники готовы задержать и выслать журналистку и оператора, если для этого будут основания. В случае нарушения закона они будут задержаны и высланы из страны", - заявила Гитлянская.
О том факте, что одно лишь пребывание пропагандистов на нашей территории является угрозой нацбезопасности, пресс-секретарь СБУ "забыла".
Кроме того, пик антиукраинской лжи в эфире "Звезды" выйдет именно когда офицеры ВС РФ покинут Украину. И нет никаких сомнений, что вскоре на смену им прибудут новые солдаты информационной войны. В нашу страну их начали пускать.
Напомним, в ГПСУ утверждают, что Сирази и Столяров прибыли как обычные граждане. А поскольку тенденция к недопуску русских в страну сошла на нет, работа пропагандистов в Киеве стала возможной.