В СБУ не видят ничего плохого в работе офицеров ВС РФ в Киеве

Российских пропагандистов выдворять не собираются

Сотрудники министерства обороны страны-агрессора из телеканала "Звезда" могут беспрепятственно работать в Украине. Даже не смотря на то, что пропагандисты приехали с конкретными задачами по подрыву национальной безопасности нашей страны.

Такую позицию руководства СБУ озвучила в четверг, 12 декабря, спикер ведомства Елена Гитлянская.

По ее словам, "никаких препятствий для въезда" граждан РФ Дианы Сирази и оператора Александра Столерова не было, поскольку не было информации о нарушении ими законов Украины.

Депортировать же путинских боевиков из страны могут, но не будут, если только они не совершат преступлений.

"Наши сотрудники готовы задержать и выслать журналистку и оператора, если для этого будут основания. В случае нарушения закона они будут задержаны и высланы из страны", - заявила Гитлянская.

О том факте, что одно лишь пребывание пропагандистов на нашей территории является угрозой нацбезопасности, пресс-секретарь СБУ "забыла".

Кроме того, пик антиукраинской лжи в эфире "Звезды" выйдет именно когда офицеры ВС РФ покинут Украину. И нет никаких сомнений, что вскоре на смену им прибудут новые солдаты информационной войны. В нашу страну их начали пускать.

Напомним, в ГПСУ утверждают, что Сирази и Столяров прибыли как обычные граждане. А поскольку тенденция к недопуску русских в страну сошла на нет, работа пропагандистов в Киеве стала возможной.