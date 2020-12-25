Русскому историку-расчленителю дали 12,5 лет строгого режима

Соколов получил 12,5 годочков

В культурной столице России городе Санкт-Петербурге завершился суд над представителем местной интеллектуальной элиты - историком Олегом Соколовым.

64-летний доцент местного университета и один из самых влиятельных русских реконструкторов в ночь на 8 ноября 2019 года убил, а затем расчленил свою любовницу аспирантку Анастасию Ещенко. Соколов был задержан при попытке избавиться от расчлененного трупа.

Историка обнаружили с отрезанными женскими руками в реке, куда он свалился, избавляясь от останков.

Дело Соколова имело большой резонанс и стало одной из главных новостей последнего времени. Сам Соколов на суде иммитировал невменяемость, однако никого не убедил.

Соколов признал вину. Выступая с последним словом, он говорил, что раскаивается, но в то же время обвинил убитую в "аморальном поведении". Историк утверждал, что действовал в состоянии "полного умопомрачения".

В итоге 25 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Петербурга приговорил Олега Соколова к 12 с половиной годам колонии строгого режима за убийство Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия.

Прокуратура просила 15, но судьи почему-то решили проявить снисхождение.