Русский патруль забросали камнями в Сирии. Раскрыты детали
Жители Сирии забросали камнями российский военный патруль.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Как передает источник, во вторник, 5 ноября, войска Турции и РФ начали второе совместное патрулирование на севере Сирии. Однако присутствие иностранцев пришлось не по душе местным жителям: в районе Кобани толпы людей забросали камням проходящие мимо патрули, требуя от них убраться прочь.
Российское и турецкое командование об инциденте предпочло умолчать.
Напомним, что ранее войска Турции вторглись на территорию северной Сирии. Таким образом верхушка страны попыталась поднять свой подупавший рейтинг и упредить создание новой курдской автономии.
Позже в ситуацию вмешалась Россия. В результате переговоров главы государств Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали совместный меморандум, предусматривавший патрулирование в указанном районе.
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