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Русский патруль забросали камнями в Сирии. Раскрыты детали

10:23
Русский патруль забросали камнями в Сирии. Раскрыты детали - фото 1
Русский патруль забросали камнями в Сирии. Раскрыты детали

Жители Сирии забросали камнями российский военный патруль.

Три русские подлодки вышли из строя у берегов Сирии

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как передает источник, во вторник, 5 ноября, войска Турции и РФ начали второе совместное патрулирование на севере Сирии. Однако присутствие иностранцев пришлось не по душе местным жителям: в районе Кобани толпы людей забросали камням проходящие мимо патрули, требуя от них убраться прочь.

Российское и турецкое командование об инциденте предпочло умолчать.

Напомним, что ранее войска Турции вторглись на территорию северной Сирии. Таким образом верхушка страны попыталась поднять свой подупавший рейтинг и упредить создание новой курдской автономии.

Позже в ситуацию вмешалась Россия. В результате переговоров главы государств Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали совместный меморандум, предусматривавший патрулирование в указанном районе.

Также мы писали: в Сирии взорвали российский штаб.

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Сирия Россия Турция армия Новости Мир
Европейская правда
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