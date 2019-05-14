В РФ "расстреляли" зека из арбалета - ВИДЕО

15:30 14 мая,

В РФ "расстреляли" зека из арбалета - ВИДЕО

Россия издревле славится своим гуманизмом, терпимостью и миролюбием… в параллельном мире. На днях в "запоребрике" приключился очередной курьезный случай: там «расстреляли» заключенного из арбалета. И все ради сьемок клипа.

Довольно дикий (даже для России – прим. ред) клип сняли сотрудники ФСИН РФ из Бурятии.

"Служим России во благо,

Не отступив от присяги,

Кодекс и честь здесь едины,

Оперативник УФСИНа", - поется на видео.

И тут же показывается само "благо" - заламывание рук заключенным и прицеливание в них из арбалета.

Интересно, что этим хотели подчеркнуть россияне? Свое миролюбие? Или верность исконным ордынским традициям? Полагаем, что второе.

Забавно, что весь этот треш сопровождается многократным призывом "торопиться и быть одним из нас".

Хотели бы мы знать, сколько людей уже откликнулось на столь привлекательное предложение? Мало ли сколько в РФ живет маньяков, любящих "бутылки шампанского"....

Напомним, 6 мая, в Мамашае (оккупированный Крым – прим. ред) татарская община обновила мемориальные плиты героям ВОВ. Однако им судилось простоять недолго….