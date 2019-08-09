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Not great, not terrible на полигоне в России бабахнуло судно с ядерным оружием (ВИДЕО)

16:00
После взрыва на военном полигоне в РФ произошла утечка радиации - фото 1
После взрыва на военном полигоне в РФ произошла утечка радиации

В четверг, 8 августа, очередное ЧП произошло в Белом море на военном полигоне террористов. Возле города Северодвинск во время испытаний новой ракеты взорвалось судно с ядерным оружием.

Само вооружение массового поражения не взорвалось, но утечка радиации-таки случилась.

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Хотя официально русские и отказываются признавать масштабы ЧП, фон излучения в 30 километрах от полигона зашкаливает и превышает норму в 15 микроЗивертов в час примерно в 16 раз.

Путинские боевики говорят, что взрыв произошел во время испытаний жидкостного двигателя на борту одного из кораблей. Но на самом же деле тестировали пьяные Иваны именно ракету с новым двиглом.

После масштабного бабаха и вознившего вслед за ним пожара на полигоне Россия закрыла проход в районе Двинского залива Белого моря для гражданских судов на неопределенное время. Сигнал о запрете захода в порт получили все корабли, которые работают в Баренцевом и Белом морях.

Скорее всего, судно, на котором провозили испытания, попросту затонуло.

 

Во время взрыва погибли двое оккупантов, а еще шестеро получили ранения. У скольких граждан РФ возникнут проблемы со здоровьем из-за повышенной радиации, неизвестно. Впочем, подсчеты потерь среди считающегося быдлом населения правительство страны-террориста не ведет.

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