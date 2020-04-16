Русские провели испытания ядерного оружия и запустили противоспутниковую ракету

Русские испытали способную сбивать спутники ракету

В среду, 15 апреля, российские террористы вопреки всем установленным международным нормам совершили испытательный запуск ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты.

О переходе российского терроризма на новый уровень сообщили сегодня в космическом командовании ВВС США.

Как утверждают американские эксперты, вчера Кремль испытал ракету прямого перехвата, которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите. В случае использования оружия по назначению, Москва сможет нанести непоправимый урон стратегической инфраструктуре любой развитой страны, в которой спутники играют критическую роль для коммуникаций, наблюдения и так далее.

Опасения у американцев российские испытания вызывают на фоне того, что в феврале стало известно о преследовании спутника-шпиона США двумя российскими спутниками "Космос 2542" и "Космос 2543".

Кроме того, военные ссылаются и на доклад государственного департамента за 2019-й год, где указано проведение русскими экспериментов с ядерным оружием.

"Россия не уведомила Вашингтон о проведении таких экспериментов, при этом число таких экспериментов и точная дата их проведения остаются неизвестными", - отметили в ведомстве.

Напомним, после нарушения русскими пунктов доктрины о ракетах средней и малой дальности, а также по принятии страной-террористом стратегии, которая заключается в возможности применения тактического ядерного оружия в конфликте в Европе, американцы решили усилить свои позиции. С конца прошлого года Москва находится под постоянным прицелом подлодок Вашингтона, которые русские не могут обнаружить.

Как известно, в 2019-м американские инженеры создали оружие средней мощности и дальности. А вот русские своими разработками, которые привели к появлению крылатых ракет у Вашингтона, гордиться не могут. Украденный ими 40-летний проект боеприпаса с ядерным двигателем бомбанул так, что радиоактивное облако прошло над половиной Европы и Азии.

При этом Штаты от разработки подобного оружия отказались из-за его потенциальной нестабильности. Иваны же решили, что у них получится. Но кроме выхода Штатов из договора Путин ничего не добился.