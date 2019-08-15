Российские недоракеты привели к радиационному загрязнению Европы

Радиация из Архангельской области достигла Норвегии

Попытки Путина поиграть в великую страну с крутыми ракетами, к сожалению, сказываются на соседних государствах. Даже на тех, на которые не нацелены российские пушки. После дикого взрыва во время испытаний оружия с ядерным двигателем радиация достигла Норвегии.

В четверг, 15 августа, в Центре радиационной защиты Норвегии заявили о повышении уровня радиоактивного йода, изотопы которого долетели после фиаско Путина на военном полигоне в Архангельской области.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства, отметив, что замеры были сделаны на фильтростанции в городе Сванховд на севере Норвегии.

При этом превышение уровня радиации незначительно, поскольку основное загрязнение пришлось по Архангельску и соседним с полигоном городам.

"Выявленный уровень очень низкий и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде, - отметили эксперты. - Собранны образцы частиц были в период с 9 по 12 августа, а авария в России случилась 8 числа.

Как известно, русские пытались тестировать двигло для гордости российской оборонки, но что-то пошло не так, поэтому ядерное топливо взорвалось вместе с учеными. Семеро из них были причислены к составу хороших русских, а около 10 получили травмы и серьезную дозу облучения.