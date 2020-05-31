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Русские похитили украинского военного на админгранице с Крымом

12:00
Террористы выкрали безоружного украинского военного прямо во время караула - фото 1
Террористы выкрали безоружного украинского военного прямо во время караула

Утром в субботу, 30 мая, российские оккупанты прошли на сторону, которую контролирует украинское правительство, и захватили военнослужащего 95 бригады Евгения Добринского. Где именно в данный момент находится боец, а также каково его состояние, неизвестно.

Как утверждает журналист Юрий Бутусов, старший солдат 13-го батальона находился на боевом посту. При этом был он абсолютно один и без оружия, что нарушает совершенно все нормы несения службы.

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"Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой. В эту ночь Добринский находился на посту один. В момент похищения он был без оружия. Его увели безоружным! Очевидно, что имеет место грубейшее нарушение в организации службы. И было бы ошибкой, если бы вся ответственность была возложена только на командира роты, из состава которой похищенный солдат. И было бы ошибкой считать, что только наказаниями такие позорные провалы можно исправить", - написал Бутусов на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, вероятность добровольного перехода солдата на сторону врага отсутсвует. А сегодня российские террористы звонили в батальон и уточняли личные данные солдата. Скорее всего, его будут оформлять как "нарушившего границу России".

В качестве реакции на инцидент командование решило усилить караульную службу в районе, где произошло ЧП, а дежурить на постах теперь бойцы будут по двое. Возможно, в рамках программы "просто перестать стрелять" им все же будут выдавать оружие.

 

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