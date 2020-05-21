Зеленский назначил представителя Украины в суде ООН

Енина отправят в Гаагу

В четверг, 21 мая, Владимир Зеленский подписал указ, которым уполномочил замминистра иностранных дел Евгения Енина представлять Украину в Международном суде и трибуналах Организации Объединенных Наций.

Как сказано в документе, Енин будет "агентом Украины" по делу о нарушении РФ Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, дипломат будет представлять интересы нашей страны в международных трибуналах по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, а также о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Заместителем Енина станет посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Как известно, с 2017-го в Гааге проходит рассмотрение исков нашей страны против России о фактическом создании Кремлем террористической группы, которая убивает украинцев по национальному признаку. Русские пытались рассказывать о том, что суд не имеет права рассматривать такие иски, но юрисдикция все же была доказана.

Впрочем, оккупантам наплевать на решения международных инстанций. Так, после решения суда ООН о срочном прекращении ущемления крымских татар на захваченном полуострове, а также об отмене запрета Меджлиса, власти страны-террориста никак не прекратили свои военные преступления.

Напомним, 20 февраля 2020 арбитражный трибунал в Гааге принял решение в пользу Украины в иске Киева против Москвы о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, признав свою юрисдикцию и в этом случае.