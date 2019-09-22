Русские готовятся пропустить Олимпиаду 2020 - причина прозаична

Россию накажут. Вопрос - как

Британское издание The Telegraph опубликовало статью, где обвинило Россию в фальсификации допинг-проб на государственном уровне. Из-за этого Россия может быть забанена для участия в Олимпиаде 2020 в Токио.

Россия подозревается в подтасовке допинг-проб спортсменов в Московской антидопинговой лаборатории перед тем, как они были отправлены для проверки.

Как сообщает The Telegraph, в WADA открыто подозревают, что в последние полтора года Россия проводила манипуляции, чтобы скрыть употребление допинга российскими спортсменами в прошлом.

Если информация о подтасовке допинг-проб подтвердится, WADA может повторно отстранить Российское антидопинговое агентство, а российские спортсмены не будут допущены к участию в ОИ-2020.

23 сентября WADA должно представить доклад о данных московской лаборатории.

Отмтеим, что русские и допинг - это устойчивое словосочетание. Впервые о глобальном надувательстве в российском спорте, осуществленном на государственном уровне, заговорили после зимней Олимпиады в Сочи в 2014, когда выяснилось, что махинациями с подменой допинг-проб занимались не только росскийские анти-допинговые организации, но и спецслужбы страны-агрессора. Из-за этого Россия была частично забанена на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также была вынуждена выступать под нейтральным флагом на Зимней Олимпиаде 2019 в Южной Корее.

Таким образом, новое нарушение может быть истолковано как рецидив и привести к полному бану России.