Русские бомбардировщики подлетели к Балтике. Что происходит?

Русские бомбардировщики подлетели к Балтике. Что происходит?

Два российских бомбардировщика Ту-160 и истребители Су-27 нарушили воздушное пространство Балтии.

Об этом сообщило Минобороны Бельгии в Twitter.

Залетев в запретную зону, российские самолеты были перехвачены бельгийской авиацией, которая патрулировала данный район.

В Минобороны РФ заявления о провокациях стандартно отрицают и маневры своей авиации называют "плановыми".

"На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции", - сообщила российская сторона.

Отметим, что это уже далеко не первая провокация русских ВВС в данном районе. В последний раз российские самолеты наблюдали над Балтикой в августе 2019 г.

Напомним, в РФ рухнул военный самолет. Раскрыты детали.