Британские истребители перехватили сразу пять военных самолетов РФ над Балтикой

Британские "Тайфуны" перехватили пять российских самолетов за два дня

Российские террористы повышают ставки и усиливают свои провокации в рамках второй Холодной войны. Путинские агрессоры за последнее время стали чаще залетать в нейтральную зону или даже пересекать воздушные границы других стран. Увеличили они и количество самолетов-нарушителей.

Так, в понедельник и во вторник, 5 и 6 августа, из-за кремлевских убийц пришлось дважды подниматься в воздух дежурным истребителям Великобритании, которые базируются на авиабазе в Эстонии.

Как утверждают в минобороны Королевства, за два дня готовые уничтожить русских пилоты на Typhoon перехватили пять российских военных самолетов.

Изначально к воздушному пространству Литвы приблизился транспортник Ан-26. Когда его отпугнули, в зону провокаций вошли российский бомбардировщик Ту-142 в сопровождении двух истребителей Су-27Б. Сочетание в полете истребителя и бомбардировщика говорит о том, что Москва, в целом, допускает применение авиации под прикрытием.

А уже вчера "Тайфунам" пришлось перехватывать еще один российский транспортник Ту-134, но уже вблизи воздушного пространства Эстонии.

- Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве без утвержденного плана полета и не связывались с управлением воздушного движения", - отметили в ВВС Великобритании.

Напомним, недавно по российским самолетам открыли огонь истребители Южной Кореи. Правда, он был лишь предупредительным.