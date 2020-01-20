Владимир Зеленский Крушение рейса Тегеран-Киев Алексей Гончарук

Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО

12:38
Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО - фото 1
Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО

В Днепре проектированием аэропорта займется фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Владимиру Кульчицкому.

Русский певец MORGENSHTERN поизмывался над погибшими в Одессе – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщил главред Юрий Бутусов в Facebook.

Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО - фото 194570

"Да, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма "Прогресстех-Украина", конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве…..

Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО - фото 194571

Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер", - написал журналист и добавил, что Кульчицкий занимается трудоустройством украинских инженеров в России.

Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО - фото 194569

"Кульчицкий предлагает лучшим украинским студентам КПИ напрямую устраиваться к нему, чтобы все перспективные кадры сразу попадали на заметку к "Прогресстеху"….. Вот для какой цели работает Кульчицкий в Украине - и хочет продолжить вербовать кадры на деньги государственного бюджета", - уточнил Бутусов и попросил правоохранительные органы разобраться с ситуацией.

Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО - фото 194568

"Надеюсь, Служба безопасности даст оценку результатам тендера по проектированию Днепровского аэропорта. В руки российской компании отдано проектирование одного из ключевых инфраструктурных проектов, аэропорта, имеющего важное стратегическое значение. Хотелось бы, чтобы руководство страны, отвечающее за безопасность государства, взяло на себя ответственность за это. Почему-то не слыхать, чтобы хоть одна украинская фирма получила российский госзаказ по строительству каких-либо государственно важных объектов", - заявил главред "Цензор. нет".

Напомним, Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО, ВИДЕО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина аэропорт Днепр
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали - фото 1
ВСУ уничтожили главу "оборонпрома ДНР". Раскрыты детали
11:37
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
11:35
"Мы создали формат” Зеленский отчитался о работе с Путиным - фото 1
"Мы создали формат”: президент отчитался о работе с Путиным
09:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
Вчера, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...