Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО

Русская фирма спроектирует аэропорт в Днепре – ФОТО

В Днепре проектированием аэропорта займется фирма, принадлежащая академику Академии военных наук РФ Владимиру Кульчицкому.

Об этом сообщил главред Юрий Бутусов в Facebook.

"Да, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма "Прогресстех-Украина", конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве…..

Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 миллионов гривен, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер", - написал журналист и добавил, что Кульчицкий занимается трудоустройством украинских инженеров в России.

"Кульчицкий предлагает лучшим украинским студентам КПИ напрямую устраиваться к нему, чтобы все перспективные кадры сразу попадали на заметку к "Прогресстеху"….. Вот для какой цели работает Кульчицкий в Украине - и хочет продолжить вербовать кадры на деньги государственного бюджета", - уточнил Бутусов и попросил правоохранительные органы разобраться с ситуацией.

"Надеюсь, Служба безопасности даст оценку результатам тендера по проектированию Днепровского аэропорта. В руки российской компании отдано проектирование одного из ключевых инфраструктурных проектов, аэропорта, имеющего важное стратегическое значение. Хотелось бы, чтобы руководство страны, отвечающее за безопасность государства, взяло на себя ответственность за это. Почему-то не слыхать, чтобы хоть одна украинская фирма получила российский госзаказ по строительству каких-либо государственно важных объектов", - заявил главред "Цензор. нет".

Напомним, Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО, ВИДЕО.