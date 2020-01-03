Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО, ВИДЕО

Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО

Украинские звезды Monatik и Надя Дорофеева засветились на российском шоу "Comment Out".

Об этом сообщает "Новое время".

Как уточняет СМИ, команда проекта специально приехала для сїемок в Киев.

В самом начале передачи появилась Alyona Alyona, исполнившая совместный трек с ведущим Александром Гудковым.

Немного погодя объявились и Monatik и Надя Дорофеева. По программе шоу, звезды должны были выполнять всевозможные задания и писать гневные комментарии под постами своих коллег.

Отметим, что несмотря на сложившуюся ситуацию, многие украинские исполнители продолжают сотрудничать с российскими проектами. За примерами далеко ходить не надо: в декабре 2019 г. певица София Ротару поехала в РФ для выступления на новогодних корпоративах. Подробности читайте по ссылке.