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Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО, ВИДЕО

09:31
Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО - фото 1
Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО

Украинские звезды Monatik и Надя Дорофеева засветились на российском шоу "Comment Out".

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Об этом сообщает "Новое время".

Как уточняет СМИ, команда проекта специально приехала для сїемок в Киев.

Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО, ВИДЕО - фото 193757

В самом начале передачи появилась Alyona Alyona, исполнившая совместный трек с ведущим Александром Гудковым.

Monatik и Дорофеева засветились на российском шоу – ФОТО, ВИДЕО - фото 193756

Немного погодя объявились и Monatik и Надя Дорофеева. По программе шоу, звезды должны были выполнять всевозможные задания и писать гневные комментарии под постами своих коллег.

Отметим, что несмотря на сложившуюся ситуацию, многие украинские исполнители продолжают сотрудничать с российскими проектами. За примерами далеко ходить не надо: в декабре 2019 г. певица София Ротару поехала в РФ для выступления на новогодних корпоративах. Подробности читайте по ссылке.

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MONATIK Надя Дорофеева Новости Украина
Новое время
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