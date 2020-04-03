Руководство государственной зерновой корпорации ведет Украину к дефолту

Украина может понести колоссальные убытки из-за срыва поставок зерна в Китай

По данным Без Табу, благодаря стараниям недавно возглавившего акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" Саймона Чернявского, а также ряда влиятельных лиц из числа власти, китайские партнеры могут в любой момент нанести сокрушительный удар по нашей экономике.

Все дело в том, что государственную корпорацию, ответственную за хранение, переработку и экспорт зерна, а также сопутствующей продукции, готовят к приватизации.

Представить себе реальную рыночную стоимость предприятий, которые являются фактически монополистами и благодаря которым Украина занимает первые места по экспорту пшеницы и других культур в мире, очень сложно. Но если быстро довести ее до ручки, сорвать контракты и загнать в долги, аграрного гиганта можно передать заинтересованным лицам буквально за копейки. Такую цель преследуют власть имущие и с ПО "ГПЗКУ", которую уже бывший премьер-министр Алексей Гончарук буквально в последние дни своей работы на госслужбе впихнул в список готовящихся к приватизации.

А еще до этого экс-министр Тимофей Милованов и пролоббировал назначение на должность главы корпорации гражданина Великобритании Саймона Чернявского. Последнего можно смело назвать экспертом по доведению крупных аграрных компаний до банкротства. Так, возглавляемый им агрохолдинг "Мрия" был превращен из процветающего предприятия в стагнирующее. С 2014-го и до момента объявления о дефолте, под руководством Чернявского агрокомпания реструктуризировала долги и затем была продана инвесторам. Судя по всему, теперь бесславный конец ждет ГПЗКУ.

Основной способ, который использует руководство компании для занижения ее стоимости при приватизации, - срыв чрезвычайно дорогостоящего контракта с Китаем.

Все дело в том, что еще в 2012-м году украинская АО заключила контракт с "Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов" о поставках зерна. Сумма договора – 1,5 миллиарда долларов, а гарантом выполнения всех пунктов выступило правительство Украины. В постановлении Кабмина за 2012-й год за подписью Азарова речь идет о гарантии на три миллиарда у.е.

В документах указано, что ГПЗКУ обязана поставлять китайцам зерновые строго в определенном объеме и при этом партнеры из Поднебесной являются приоритетными. То есть, если при каких-то обстоятельствах продукция для них задерживается, а зерновая корпорация, к примеру, отгружала другим клиентам зерно, имея при этом возможность обеспечить контракт с КНР, она попадает под штрафные санкции. И этот момент уже близок.

В данный момент Украина уже больше трех месяцев отгружает Китаю лишь продукцию из старых запасов, а новые вообще не формируются. Само собой, можно съезжать на пандемии и прочие непредвиденные обстоятельства, но с конца 2019-го никто из ГПЗКУ вообще "не чешется" делать что-либо для выполнения огромного контракта. Так, к примеру, запаса кукурузы для китайского договора хватит максимум до середины апреля, а ее закупки будут возможны только после сбора нового урожая. Так что договор уже фактчески можно считать сорванным.

К осени же, на которую обычно приходится львиная доля поставок зерна, чтобы справиться с обязательствами, украинскому предприятию нужно скупить для отправки в Китай сотни тонн продукции. И обычно к таким отгрузкам готовятся чуть ли не за год до. Только в ГПЗКУ ни в январе, ни в феврале, даже не пытались выйти на рынок для покупки, а с началом карантина и вовсе сократили коммерческого директора компании – человека, который мог решать все вопросы по поводу покупок. Так что китайцы в этом году зерна могут не дождаться. А спрашивать будут с украинского правительства, ведь ГПЗКУ чуть что объявит себя неплатежеспособной.

Компенсировать, согласно условиям контракта, Украине придется 1,5 миллиарда плюс потери от непоставленной продукции. В общем, сумма составляет целую кредитную программы МВФ, а потеря таких денег будет означать неминуемый крах нашей и без того хлипкой экономики.