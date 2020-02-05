Зеленский приказал включить турборежим при приватизации "Укрспирта"
Лишенный монополии на производство спирта государственный концерн хотят побыстрее толкнуть с молотка по небольшой цене. Во вторник, 4 февраля, президент Украины Владимир Зеленский приказал правительству подготовить спиртовые заводы к переходу в частную собственность в течение ближайших двух месяцев.
Соответствующее распоряжение гарант издал во время оглашения отчета работы Кабмина.
- Глава государства ожидает, что правительство за два месяца примет все необходимые подзаконные акты и начнёт подготовку «Укрспирта» к приватизации, - отметили сегодня в ОПУ.
Также Зеленский проучил как можно быстрее внедрить электронную акцизную марку, которая позволит бороться с нелегальным оборотом спирта.
Примечательно, что после снятия монополии государственного концерна с производства спирта желание властей продать корпорацию подороже кануло в Лету, поскольку стоимость предприятий таким образом была значительно снижена.
В то же время если закон о разрешении производства и решение о приватизации были приняты в чьих-либо интересах, будущий владелец "Укрспирта" может неслабо обогатиться, купив концерн по бросовой стоимости.
Как известно, спиртовая отрасль в нашей стране является огромной коррупционной дырой. Во-первых, существует жуткий спрос на контрафакт, а, во-вторых, из-за монополии в ней "Укрспирта", топ-чиновники постоянно "грелись" за счет многомиллионных и нелегальных доходов.
Прийдя ко власти, Зе команда, решила по-своему навести порядок в отрасли, а в минэкономразвития объявили о непригодности для изготовления спирта 57% заводов.