Ровно 20 лет назад по приказу президента Кучмы был убит Георгий Гонгадзе

Рука руку моет

Журналист Юрий Бутусова вспоминает о преступлении без срока давности.

Ровно 20 лет назад, 16 сентября 2000-го, по приказу президента Леонида Кучмы был убит журналист Георгий Гонгадзе. Согласно материалам уголовного дела, за Гонгадзе, также как и за рядом других неприятных Кучме общественных деятелей, велась слежка силами спецподразделений СБУ и МВД. Гонгадзе был похищен и убит группой офицеров милиции, во главе с генерал-майором Алексеем Пукачем. Вина Пукача и его группы полностью доказана, Пукач отбывает срок. А Кучма ни разу не ходил на допрос и и не привлекался к суду, хотя все улики подтверждают - убийство совершили по его приказу. И все президенты Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский, вместо того, чтобы привлечь убийцу к ответу, пожимают ему руку, договариваются с ним о сотрудничестве, и не вспоминают о том, кто ради демократии, ради свободы слова отдал свою жизнь.

Президенты Украины не хотят расследования

А ведь только благодаря свободе слова своими задами другие уселись в самое высокое кресло. Зеленский наглее всех - он за полтора года вообще ни разу не упомянул Гонгадзе, ему наплевать даже на память. И пока власти замалчивают дело Гонгадзе, пока убийца Кучма безнаказанно ходит по земле, и защищен от суда, говорить об уважении власти к правосудию и правам человека в Украине не приходится.

Мы никогда тебя не забудем, Георгий. И никогда не простим твоих убийц.

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