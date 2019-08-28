Владимир Зеленский война на Донбассе Алексей Гончарук Андрей Богдан

Ротару завела молоденького любовника. Кто же он?

10:19
Ротару завела молоденького любовника. Кто же он? - фото 1
Ротару завела молоденького любовника. Кто же он?

София Ротару завела молодого любовника.

Павел Зибров женился. Известно на ком – яркие ФОТО

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, пару 72-летней певице составил белорус Александр Попов – экс-солист группы "Турбомода" и бывший возлюбленный Тани Булановой.

Ротару завела молоденького любовника. Кто же он? - фото 186656

Отметим, что по слухам Попов уже давно является поклонником поп-дивы. Очередным поводом для слухов стали совместные фото музыканта и Ротару, где они держатся за руки.

"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", – подписал один из снимков Попов.

Сама же певица не подтверждает, и не опровергает эти слухи. А зачем? Дело то молодое!

Напомним, "Все остальные в тени": Пугачева ярко ответила Лободе – ВИДЕО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
София Ротару Россия Шоубиз Звезды
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО - фото 1
Кирилла Вышинского отпустили на волю. Но есть нюанс - ВИДЕО
12:11
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ - фото 1
Шуфрич взялся за СМИ: Сеть разорвало от МЕМОВ
11:06
Зеленый Кабмин: кто возглавит министерства - ФОТО - фото 1
Зеленый Кабмин: известно, кто возглавит министерства - ФОТО
09:09
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Список главных сериалов 2019 года - фото 1
Что смотреть: Самые ожидаемые сериалы 2019 года
19 августа, 14:45
Коты в зеленых мешках порвали на лоскуты старую власть - фото 1
Остаточне прощавай: Как отправляли на пенсию политических мастодонтов из Одессы
26 июля, 13:10
Борис Джонсон - друг Украины - фото 1
Враг Путина русофил Борис Джонсон: Самые яркие факты о премьере Британии
23 июля, 17:45
Загрузка...