Ротару завела молоденького любовника. Кто же он?
Ротару завела молоденького любовника. Кто же он?
София Ротару завела молодого любовника.
Об этом сообщают СМИ.
По данным источников, пару 72-летней певице составил белорус Александр Попов – экс-солист группы "Турбомода" и бывший возлюбленный Тани Булановой.
Отметим, что по слухам Попов уже давно является поклонником поп-дивы. Очередным поводом для слухов стали совместные фото музыканта и Ротару, где они держатся за руки.
"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", – подписал один из снимков Попов.
Сама же певица не подтверждает, и не опровергает эти слухи. А зачем? Дело то молодое!
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