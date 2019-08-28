Ротару завела молоденького любовника. Кто же он?

Ротару завела молоденького любовника. Кто же он?

София Ротару завела молодого любовника.

Об этом сообщают СМИ.

По данным источников, пару 72-летней певице составил белорус Александр Попов – экс-солист группы "Турбомода" и бывший возлюбленный Тани Булановой.

Отметим, что по слухам Попов уже давно является поклонником поп-дивы. Очередным поводом для слухов стали совместные фото музыканта и Ротару, где они держатся за руки.

"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", – подписал один из снимков Попов.

Сама же певица не подтверждает, и не опровергает эти слухи. А зачем? Дело то молодое!

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