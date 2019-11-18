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Ротару стала запроданкой и вернется в Россию - СМИ

10:30
Ротару вернется в Россию и даст концерт - СМИ - фото 1
Ротару вернется в Россию и даст концерт - СМИ

Украинская певица София Ротару решила вернуться в Россию и выступить 7 декабря на концерте "Песня года".

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на РосСМИ.

По данным источника, за одно выступление артистка получит гонорар от 50 до 60 тысяч долл. Кроме того есть информация, что одной лишь "Песней" она не ограничится и выступит на фестивале "Легенды ретро FM" и нескольких корпоративах.

Отметим, что ранее Ротару отказывалась от концертов в РФ, подчеркивая тем самым свой "патриотизм".

Так, в 2018 г. певица отказалась приезжать на "Песню года" из-за военного положения в Украине, чтобы "не накалять обстановку и не провоцировать". Помимо этого она отменила все выступления на новогодних корпоративах. В России на женщину обиделись и предложили лишить ее звания Народной артистки СССР.

В 2019 г. Ротару решила переменить свою позицию. С чем она связана - неизвестно, но РосСМИ уже принялись подтрунивать над певицей, заявляя, что та "вернулась на заработки".

Напомним, MARUV отменила концерт в России. И патриотизм тут ни при чем.

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София Ротару Россия Новости Украина
Без табу
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