MARUV отменила концерт в России. И патриотизм тут ни при чем
Украинская певица MARUV отменила концерт в России. Все из-за проблем со здоровьем.
Об этом поп-дива написала в сети.
"Друзья, Уфа. Все, кто сегодня собирались на фестиваль Energy на мое выступление! К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо во время пересадки. Я даже не вылетела к вам. Мне очень жаль. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся", - заявила певица и призвала поклонников следить за собой.
"Обязательно следите за своим здоровьем. Помните, что нужно достаточно спать и нормально питаться. Иначе будете очень сильно болеть, как я", - дала совет MARUV.
Напомним, украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music. Как лучший российский исполнитель. Кроме Maruv среди номинантов премии был Face, Little Big, Noize MC и Zivert, однако предпочтение почему-то было отдано украинке.
Весьма примечательно, что еще полгода назад Марув должна была представлять Украину на Евровидении. Однако ее участие сорвалось из-за скандала, связанного с выступлениями в РФ. Певица попыталась оправдаться, но неудачно.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music. Как лучший российский исполнитель. Кроме нее среди номинантов премии был Face, Little Big, Noize MC и Zivert, однако предпочтение почему-то было отдано украинке.
Весьма примечательно, что еще полгода назад Марув должна была представлять Украину на Евровидении. Однако ее участие сорвалось из-за скандала, связанного с выступлениями в РФ. Певица попыталась оправдаться, но неудачно.