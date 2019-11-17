MARUV отменила концерт в России. И патриотизм тут ни при чем

MARUV отменила концерт России. И патриотизм тут не при чем

Украинская певица MARUV отменила концерт в России. Все из-за проблем со здоровьем.

Об этом поп-дива написала в сети.

"Друзья, Уфа. Все, кто сегодня собирались на фестиваль Energy на мое выступление! К сожалению, меня там не будет. Мне стало очень плохо во время пересадки. Я даже не вылетела к вам. Мне очень жаль. Надеюсь, мы с вами еще обязательно увидимся", - заявила певица и призвала поклонников следить за собой.

"Обязательно следите за своим здоровьем. Помните, что нужно достаточно спать и нормально питаться. Иначе будете очень сильно болеть, как я", - дала совет MARUV.

Напомним, украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music. Как лучший российский исполнитель. Кроме Maruv среди номинантов премии был Face, Little Big, Noize MC и Zivert, однако предпочтение почему-то было отдано украинке. Весьма примечательно, что еще полгода назад Марув должна была представлять Украину на Евровидении. Однако ее участие сорвалось из-за скандала, связанного с выступлениями в РФ. Певица попыталась оправдаться, но неудачно.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, украинская певица Maruv получила награду MTV Europe Music. Как лучший российский исполнитель. Кроме нее среди номинантов премии был Face, Little Big, Noize MC и Zivert, однако предпочтение почему-то было отдано украинке.

Весьма примечательно, что еще полгода назад Марув должна была представлять Украину на Евровидении. Однако ее участие сорвалось из-за скандала, связанного с выступлениями в РФ. Певица попыталась оправдаться, но неудачно.