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Россия увеличит транзит газа через Украину. Известно почему

14:30
Россия увеличит транзит газа через Украину. Известно почему - фото 1
Россия увеличит транзит газа через Украину. Известно почему

Российская компания Газпром может увеличить транзит газа через Украину из-за проблем со строительством газопровода "Северный поток -2".

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на РосСМИ.

Согласно заключенным контрактам, Россия обязана поставлять ЕС, Турции и на Балканы 650 млн. кубометров газа в сутки. Однако часть поставок могут сорваться из-за заморозки строительства "Северного потока-2", "Газпром" будет вынужден заключить с Украиной договор об увеличении транзита топлива до 32 млн кубометров/сутки.

Отметим, что в теории такое соглашение вполне возможно, так как ранее упомянутые стороны уже обсуждали возможность поставок дополнительных объёмов газа через территорию Украины.

Напомним, Россия и Украина пытались договориться о транзите газа еще во время нормандской встречи. 19 декабря 2019 г. в ходе трехсторонних переговоров представители Украины и России сумели найти "компромисс" в данном вопросе.

21 декабря 2019 г. был опубликован Минский газовый протокол, предусматривающий подписание контракта о транзите газа. Позже такой договор был действительно заключен. Подробности читайте по ссылке.

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транзит Нафтогаз Газпром Россия Северный поток Новости
РБК Украина
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