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Россия сняла санкции с Вадима Новинского: Все подробности

13:58
Россия сняла санкции с Вадима Новинского: Все подробности - фото 1
Россия сняла санкции с Вадима Новинского: Все подробности

В понедельник, 20 апреля, российское правительство сняло санкции с украинского олигарха Вадима Новинского.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

Согласно опубликованному постановлению, украинские предприниматели Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют "специальные экономические меры".

Оба бизнесмена попали под российские санкции в 2018 г. Утвержденный пакет предусматривал блокирование безналичных денежных средств предпринимателей, их ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

По словам тогдашнего премьера РФ Дмитрия Медведева, целью этих шагов была "защита интересов российского государства, компаний и граждан России". С чем связано нынешнее снятие ограничительных мер с Вадима Новинского - источник не уточняет.

Напомним, Новинский “забыл” задекларировать акции и недвижимость на 8,6 миллионов.

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Вадим Новинский Санкции Новости Украина
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