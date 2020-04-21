Россия сняла санкции с Вадима Новинского: Все подробности

Россия сняла санкции с Вадима Новинского: Все подробности

В понедельник, 20 апреля, российское правительство сняло санкции с украинского олигарха Вадима Новинского.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на росСМИ.

Согласно опубликованному постановлению, украинские предприниматели Вадим Новинский и Андрей Киселев выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют "специальные экономические меры".

Оба бизнесмена попали под российские санкции в 2018 г. Утвержденный пакет предусматривал блокирование безналичных денежных средств предпринимателей, их ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капитала за пределы России.

По словам тогдашнего премьера РФ Дмитрия Медведева, целью этих шагов была "защита интересов российского государства, компаний и граждан России". С чем связано нынешнее снятие ограничительных мер с Вадима Новинского - источник не уточняет.

Напомним, Новинский “забыл” задекларировать акции и недвижимость на 8,6 миллионов.