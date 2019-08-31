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Зеленский встретился с главой Польши. Главное

Вчера, 22:00
Зеленский встретился с главой Польши. Главное - фото 1
Зеленский встретился с главой Польши. Главное

В субботу, 31 августа, президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой. Скажем кратко: встреча была очень плодотворной. Собрали для вас самые важные моменты.

Польша подняла скандал из-за украинского ТВ – ФОТО

Примирение с историей

Политика в сфере исторической памяти в Украине и Польше довольно долго была яблоком раздора между двумя странами. Главная проблема главным образом заключается в разных оценках деятельности ОУН-УПА.

Главы государств договорились создать общую рабочую группу, "которая будет работать под патронатом обоих президентов, Польши и Украины, чтобы все темные пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее".

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Кроме того в знак доброй воли Владимир Зеленский пообещал разрешить эксгумацию останков поляков на территории Украины. Как заявил Дуда, для Польши это очень важный момент.

Приведут ли эти шаги к потеплению отношений между странами? Увы, но как писалось выше, взгляды Украины и Польши на проблему Второй мировой войны ("темные пятна" в первую очередь касаются этого периода - прим. ред.) местами отличаются. Есть риск, что стороны не смогут полностью понять друг друга.

Борьба с Россией

Польша, осознавая свою территориальную близость с Россией, уже давно поддерживает Украину в противостоянии со своим соседом. В обозримом будущем эта стратегия обещает остаться неизменной.

"Я заверил, что всегда здесь моя позиция будет однозначна - Украина должна вернуть территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Мы называем вещи своими именами. Территория Украины оккупирована. Крым, Донбасс должен вернуться под полный контроль Украины", - заявил Дуда.

Помимо этого стороны осудили строительство Северного потока -2.

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"И здесь мы говорим с Польшей в один голос: "Северный поток-2 является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы", - подчеркнул Зеленский.

И не обошлось без неприятностей….

Во время визита в Польшу, Владимир Зеленский обделил вниманием украинскую диаспору. Оправдание нашлось: плотный график, но неприятное послевкусие осталось. Как бы там ни было, гарант пообещал обязательно посетить наших эмигрантов в следующий раз.

Напомним, помощь Украине: США не дадут деньги – СМИ.

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