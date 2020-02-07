Россия позвала Венгрию присоединиться к антиукраинскому союзу

Путин через дипломатов зовет Сийярто в антикураинский союз

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что посол страны-террориста в Будапеште обратился к властям Венгрии с предложением вступить в союз с РФ и сообща действовать для "защиты нацменьшинств" в Украине.

Как оказалось, адепт путинской России Владимир Сергеев, который активно лоббирует антиукраинские настроения и выпады Будапешта против нашей страны, постарался выйти на новый уровень взаимодействия Венгрии и Кремля.

Правда, официального ответа и без того действующие в нужном для РФ направлении венгры террористам пока не предоставили:

- Мы в полной мере разделяем озабоченность венгерских властей таким "украинизаторским" курсом Киева, поскольку в еще большей степени это затрагивает многочисленное русскоязычное население на Украине. Призываем Венгрию и другие страны, нацменьшинства которых затронуты этим законом, к совместным действиям. Пока, к сожалению, адекватного отклика на наши призывы нет.

Официальной реакции от украинских дипломатов на агрессивный выпад подчиненного Лаврова пока не последовало.

Как известно, Венгрия с 2014 года последовательно ведёт антиукраинскую политику, блокирует евроинтеграцию и взаимодействия Киева с НАТО.

Напомним, после принятия Верховной Радой закона об образовании венграм резко начали мерещиться ущемления прав нацменьшинств. Политики из Будапешта начали блокировать проведения комиссий Украина-НАТО, а также всячески противодействовать евроинтеграции нашей страны.

Чуть позже стало известно, что в консульстве Венгрии в Берегово раздавали паспорта всем желающим жителям Закарпатья. После этого Киев начал протестовать, утверждая, что правительство страны-соседки нарушает законы Украины. Венгерские же дипломаты рассказывали о том, что не видят в своих действиях проблемы.

После смены власти в Украине новый министр иностранных дел Вадим Пристайко несколько раз говорил о некоем "достигнутом прогрессе" в вопросах с Венгрией, но на самом деле ситуация лишь ухудшилась.