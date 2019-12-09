Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

Россия не враг НАТО – Столтенберг

08:40
Россия не враг НАТО – Столтенберг - фото 1
Россия не враг НАТО – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию своим врагом.

США даст Украине еще 250 млн. долл. Раскрыты детали

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNN.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - заявил генсек и добавил, что альянс не делит мир на две части.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - отметил Йенс Столтенберг.

Отметим, что ранее аналогичное заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам политика, "настоящим противником" альянса является терроризм. В то же время французский гарант подчеркнул, что необходимо создать "новую систему доверия и безопасности НАТО", для чего будто бы и стоит наладить более тесное "сотрудничество с Россией".

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
НАТО Йенс Столтенберг Россия Новости Мир
Интерфакс Украина
powered by lun.ua
Другое на тему
Порядок наведен. В Киеве - фото 1
У "ваты" полыхнет: Бандера и Шухевич останутся в Киеве
17:15
Спорт отменяется: WADA забанила Россию на 4 года - фото 1
Прощай, Олимпиада: WADA забанило Россию на 4 года
13:30
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно? - фото 1
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?
12:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...