Россия не враг НАТО – Столтенберг

Россия не враг НАТО – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию своим врагом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNN.

"Мы не создаем список врагов. Мы не считаем Россию врагом. Что мы видим относительно России, это то, что она применила военную силу против соседа, Украины", - заявил генсек и добавил, что альянс не делит мир на две части.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения . (...) Мы не делим мир на врагов и друзей", - отметил Йенс Столтенберг.

Отметим, что ранее аналогичное заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. По словам политика, "настоящим противником" альянса является терроризм. В то же время французский гарант подчеркнул, что необходимо создать "новую систему доверия и безопасности НАТО", для чего будто бы и стоит наладить более тесное "сотрудничество с Россией".