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Российской блогерше, из-за которой менты упаковали активистов, запретят въезд в Украину

Вчера, 21:00
В МВД попытались реабилитироваться, но своей вины не признали - фото 1
В МВД попытались реабилитироваться, но своей вины не признали

В силовых ведомствах Украины традиционно постфактум отреагировали на приезд ватоголовой пропагандистки Александры Митрошиной, которая вчера тусила в Киеве и за которую заступились пророссийские мусора и фанатеющие от Путина коллаборанты.

После скандала с избиением и показательной установкой на колени патриотов из организации "Відсіч" в МВД решили реабилитироваться перед обществом.

В Киеве менты поставили на колени активистов, которые спросили российскую блогершу о Крыме

Впрочем, сделать это так просто у зашкваренных ментов не получится, поскольку силовая система абсолютно прогнившая.

Во вторник, 7 января, в министерстве внутренних дел объявили о том, что Митрошиной запретят въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Правоохранители заявили, что для блогерши не существовало табу на посещение нашей страны, а на КПП во время проверки "не установили, бывала ли она на полуострове в нарушение закона".

Кроме того, менты попросили слить компромат на их сотрудников, которые явно превысили полномочия и напали на активистов после их фразы "Чей Крым?":

"Если вы стали свидетелями неправомерных действий правоохранителей во время вчерашнего конфликта и есть доказательства, пожалуйста, предоставьте их для проведения соответствующих следственных действий".

Напомним, вчера на лекцию ватной оккупантки пришли активисты Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий, но на них спустили оголтелых ментов, а присутствующие на мероприятии "украинцы" при поддержке недополицейских кидались на патриотов с кулаками.

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полиция МВД Россия война на Донбассе запрет Оккупация Крыма Крым Новости
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