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Российская террористка Москалькова прилетела в Киев

11:00
Москалькова прилетела в Киев, а Денисова - в Москву - фото 1
Москалькова прилетела в Киев, а Денисова - в Москву

Называющая себя уполномоченным по правам человека Татьяна Москалькова утром в пятницу, 23 августа, вылетела из Москвы в столицу Украины. Ее визит может быть связан с готовящимся обменом российских оккупантов и коллаборантов на узников Кремля.

Точная цель полета преступницы путинского режима в Украину неизвестна, но накануне Зе команда договорилась с главарями оккупантов о новой формуле обмена пленными.

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Вместо обсуждаемой "всех на всех" Путин якобы согласился на обмен 33 человек на такое же количество убийц и адептов "русского мира". При этом в списках нет террориста Кирилла Вышинского, которого обвиняют в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам коллаборант отказался от участия в обмене, намереваясь добиться своего оправдания через суд и продолжить подрывную деятельность.

Не включили в список на обмен и Олега Сенцова, а судьба 24 захваченных в Креченском проливе моряков так и остается неизвестной.

Известно, что в Москву уже прибыла омбудсвумен Людмила Денисова. Вполне логично предположить, что Москалькова прилетела в Киев для того, чтобы забрать своих пособников.

Скорее всего, обмен состоится 28 или 29 августа. Тем не менее, точная дата освобождения украинцев неизвестна.

 

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