Цугцванг для Зеленского: Россия приготовила Киеву новую ловушку

Зеленскому приготовили новое испытание

Российские оккупанты показали, что якобы готовы к обмену незаконно похищенных украинцев на осужденных террористов, только вот для этого Владимир Зеленский и его команда должны пойти на уступки врагу.

И обыграть Путина с учетом провальной и пока совершенно не настроенной внешней политики страны Зе команда вряд ли сможет.

А пока Кремль поставил Киев в крайне неудобное положение: либо Украина отказывается от возвращения своих граждан, либо выполняет диктуемые оккупантами условия. По крайней мере, последние пять лет путинские преступники требовали признать Крым "российским" в обмен на свободу ни в чем не повинных заложников.

Сейчас же прилюдно главарь МИДа РФ Сергей Лавров утверждает, что для осуществления обмена "нужно достигнуть согласования ряда вопросов между руководством двух стран". Иначе, мол, невозможно. При этом московский дипломат-террорист говорит о достижении консенсуса по "правовым, техническим и организационным аспектам", только вот все механизмы обмена уже давно отработаны.

Подозревает о том, что договорняк с Путиным уже существует, и адвокат политзаключенных Кремля Марк Фейгин.

- Не исключено, что, договорившись об освобождении украинских политзаключенных, находящихся в РФ, Офис президента согласился на выполнение ряда требований Москвы, которые в Украине воспринимаются неоднозначно, - отметил правозащитник в комментарии изданию InfoResist.

Напомним, недавно Зеленский с истерикой наехал на министра иностранных дел Павла Климкина из-за якобы сорванного прибытия захваченных украинских моряков домой. Только вот Россия в обмен требовала признать оккупацию Крыма, а МИД послал террористов куда подальше.