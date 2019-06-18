Роспуск Рады: судьи КСУ поругались во время заседания

В КСУ не смогли прийти к единому мнению по поводу законности разгона Рады Зеленским

Во вторник, 18 июня, в Конституционном суде Украины продолжили рассмотрения иска нардепов, которые пытаются обжаловать указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Заседание КСУ было закрытым, но некоторые его подробности все же известны.

Во-первых, служители Фемиды снова не смогли прийти к единому решению по поводу того, соответствует ли изданный документ Конституции.

Во-вторых, в ходе обсуждения возможного решения между несколькими группами судей возникла серьезная перепалка. Одни настаивали на том, что соцопросы и "общественное мнение" считаются юридическими основаниями для разгона Рады, а другие пытались доказать, что президент, подписывая подобные указы, должен руководствоваться исключительно юридическими принципами.

Поругались между собой с одной стороны Игорь Слиденко и Николай Мельник, которых некоторые журналисты связывают с партией "Народный фронт", а также Виктор Колесник и Олег Первомайский, входящие в группу влияния экс-главы КСУ Станислава Шевчука.

Следующее заседание КСУ по поводу конституционности разгона парламента пройдет, скорее всего, на следующей неделе.

Напомним, 21 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Законность этого решения весьма гибридна, поскольку руководствовался верховный главнокомандующий длительным отсутствием в парламенте коалиции. И хотя таковой по факту действительно не было, юридически ее роспуск произошел только перед инаугурацией, когда об этом объявил Андрей Парубий. Так что Конституционный суд, если будет исходить из норм закона, должен стать на сторону нардепов, которые и решили обжаловать решение главы государства. Правда, никаких гарантий, что служители Фемиды будут трактовать нормы закона именно так, как в нем прописано, нет.