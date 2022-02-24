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Росія почала масштабне вторгнення до України - Путін оголосив нам війну

06:25
Росія атакувала Україну - фото 1
Росія атакувала Україну / ОПУ

В ніч на четвер, 24 лютого, Росія почала масштабну атаку на Україну.

Російська армія обстріляла українські міста - зазнали ракетних атак Київ, Харків, Одес, Херсон, Краматорськ, Чорнобильська зона та інші. Це крилаті балістичні ракети.

Атака почалася ло 5 ранку.

Росія почала масштабне вторгнення до України - Путін оголосив нам війну - фото 210459

Харків

Також почалося вторгнення - з окупованого Криму та на Харків. Військові об'єкти атаковані по всій країні.

Напади росіян проходять по всьому кордону.

Голова держави-агресора Путін також вийшов у ефір з та заявив, що оголосив нам війну.

Президент України скликав РНБО і буде введено воєнний стан. США та Німеччина закликали Росію припинити агресію, але орки не слухають.

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