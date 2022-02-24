Росія почала масштабне вторгнення до України - Путін оголосив нам війну
Росія атакувала Україну / ОПУ
В ніч на четвер, 24 лютого, Росія почала масштабну атаку на Україну.
Російська армія обстріляла українські міста - зазнали ракетних атак Київ, Харків, Одес, Херсон, Краматорськ, Чорнобильська зона та інші. Це крилаті балістичні ракети.
Атака почалася ло 5 ранку.
Харків
Також почалося вторгнення - з окупованого Криму та на Харків. Військові об'єкти атаковані по всій країні.
Напади росіян проходять по всьому кордону.
Голова держави-агресора Путін також вийшов у ефір з та заявив, що оголосив нам війну.
Президент України скликав РНБО і буде введено воєнний стан. США та Німеччина закликали Росію припинити агресію, але орки не слухають.
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