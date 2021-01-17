Володимир Зеленський Карантин в Україні Війна на Донбасі Досьє

Російську вакцини від коронавірусу з ганьбою відхилили у Бразилії

Вчера, 14:49
Російський шмурдяк оскандалився у Бразилії - фото 1
Російський шмурдяк оскандалився у Бразилії

Національна агенція з санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) відхилила запит бразильської фармацевтичної компанії Uniao Quimica на екстрене використання в країні російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Згідно з даними регулятора, російський медичний засіб не відповідає мінімальним необхідним критеріям.

В Норвегии после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech погибли 23 человека

Бразильська агенція пояснює, що для запиту екстреного використання недостатньо запросити дозвіл на клінічне випробування третьої фази, запит повинен містити стратегії, що будуть реалізовані заявником, щоб гарантувати, що поточні клінічні випробування вакцини дозволять оцінити безпеку та довготермінову ефективність.

«Запит був повернутий у компанію через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази, а також проблеми з належною виробничою практикою», – заявили в Anvisa.

Попри це росіяни активно нав'язують свою вакцини світу та використовують її ледь не як дипломатичну зброю та засіб впливу. Те, що під виглядом вакцини від небезпечної хвороби подається якийсь дикий шмурдяк - росіян на обходить.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Пандемия коронавируса вакцина Бразилия Россия Новини Мир
Укрінформ
Другое на тему
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню: Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
16 января, 11:05
Победа Украины куется в ЕСПЧ - фото 1
Европейский суд по правам человека поддержал претензии Украины к оккупантам Крыма
14 января, 11:56
Трампа намекнули - фото 1
Трампу объявили уже второй импичмент, но ему ничего не будет
14 января, 09:18
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
ДАП як символ - фото 1
На лінії вогню: Донецький аеропорт як частина української історії та міфології
16 января, 11:05
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
04 января, 20:20
Экоактивистка Ирина Черныш мало зарабатывает, но красиво живет - фото 1
Какие скелеты живут в шкафах экоактивистов из Днепра
16.12.2020, 10:04