Російську вакцини від коронавірусу з ганьбою відхилили у Бразилії

Російський шмурдяк оскандалився у Бразилії

Національна агенція з санітарного нагляду Бразилії (Anvisa) відхилила запит бразильської фармацевтичної компанії Uniao Quimica на екстрене використання в країні російської вакцини від коронавірусу "Супутник V".

Згідно з даними регулятора, російський медичний засіб не відповідає мінімальним необхідним критеріям.

Бразильська агенція пояснює, що для запиту екстреного використання недостатньо запросити дозвіл на клінічне випробування третьої фази, запит повинен містити стратегії, що будуть реалізовані заявником, щоб гарантувати, що поточні клінічні випробування вакцини дозволять оцінити безпеку та довготермінову ефективність.

«Запит був повернутий у компанію через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази, а також проблеми з належною виробничою практикою», – заявили в Anvisa.

Попри це росіяни активно нав'язують свою вакцини світу та використовують її ледь не як дипломатичну зброю та засіб впливу. Те, що під виглядом вакцини від небезпечної хвороби подається якийсь дикий шмурдяк - росіян на обходить.