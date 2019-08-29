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Романа Сущенко и еще шестерых украинцев доставили в СИЗО в Москву

19:00
Романа Сущенко могут обменять - фото 1
Романа Сущенко могут обменять

Журналиста, которого незаконно посадили по обвинению в шпионаже, могут также готовить к обмену и выходу на свободу. В четверг, 29 августа, политзаключенного этапировали из колонии в следственный изолятор "Лефортово".

О перевозке похищенного ФСБшниками по выдуманному обвинению журналиста заявил ответственный секретарь Общественного наблюдательного комиссии Москвы Иван Мельников.

"Мама, мы обнимемся!": Сенцова увезли в Москву. Будет обмен?

Правда, никаких подробностей террорист не предоставил:

- Сущенко доставили в "Лефортово". Вместе с них в изоляторе точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов.

В Москву сегодня доставили и Олега Сенцова, которого вывезли из колонии в Лабытнанги.

Как известно, Роман Сущенко был задержан в Москве в конце сентября 2016-го. О его похищении стало известно лишь через несколько дней.

В ФСБ рассказали, что украинец якобы является сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны, который был задержан "при проведении шпионской акции".

Все попытки вызволить незаконно удерживаемого в неволе журналиста успехом не увенчались, а российские правоохранители в судах настаивали на том, что Сущенко нужно содержать под стражей. К аргументам защиты "служители Фемиды" не прислушивались.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Защита украинца смогла добиться только лишь того, чтобы его не отправили на Крайний Север по примеру Олега Сенцова.

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